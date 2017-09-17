Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил спасателей с профессиональным праздником - Днем спасателя.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Профессия спасателя является одной из самых ответственных, самых опасных и одновременно самых почетных. Сильные, мужественные, решительные, надежные и отважные - это перечень основных черт характера украинских спасателей, которые первыми идут на помощь нашим гражданам в трудную минуту. В экстремальной ситуации за считанные секунды вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависит своевременное оказание помощи, сохранение здоровья, а часто и жизни людей», - цитирует пресс-служба премьера.

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Гройсман отметил, что благодаря профессиональной подготовке, оперативности, опыту и высокому кадровому потенциалу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям достойно выполняет поставленные задачи.

Особую благодарность премьер выразил спасателям на востоке страны, которые, рискуя жизнью и здоровьем, ликвидируют последствия вражеских обстрелов.