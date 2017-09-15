На Киевщине прошли спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017" (фоторепортаж)

Сегодня, 15 сентября, по случаю празднования Дня спасателя в Киевской области состоялись плановые спецобучения подразделений ДСНС "Киевское море-2017" с демонстрацией возможностей поисково-спасательных сил во время проведения спасательной операции на водном объекте. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

К учениям были привлечены около 300 человек личного состава, 19 единиц автомобильной, инженерной, пожарной и специальной техники, 4 единицы авиационной техники и 26 единиц плавсредств и средств преодоления препятствий.

Читайте такжеУкраинские военные принимают участие в многонациональных учениях Agile spirit-2017, которые стартовали в Грузии

Президент Украины вручил спасателям государственные награды по случаю профессионального праздника.

Как сообщал УНИАН, в Украине начались учения НАТО Rapid Trident-2017.