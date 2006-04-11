Завтра в Карпатах мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 3-8° тепла, в Карпатах около 0°. На остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, днем в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях дожди, местами сильные. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 14-19°, в северных областях 9-14°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 апреля - облачно с прояснениями. Дожди (в западных и северных областях с мокрым снегом); 13 апреля на Правобережье местами сильные, в Карпатах и в Прикарпатье очень сильные осадки. В Украине, кроме западных областей, местами грозы; в южной части, центральных, восточных областях местами град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях 13 апреля на протяжении суток 3-8° тепла, 14 апреля ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла (в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла); на остальной территории ночью 13 апреля 4-9° тепла, 14 апреля 1-6° тепла, днем 9-14° (13 апреля на юге и востоке 15-20°, 14 апреля в северной части 6-11°).

15 апреля в восточной половине небольшие, 16 апреля в западных областях умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 15 апреля 9-15°, 16 апреля 12-18°, на юге местами до 20°.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, отдельные грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°; по области ночью 4-9°, днем 9-14°.

13-14 апреля – облачно с прояснениями. 13 апреля дожди, местами грозы; 14 апреля ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 13 апреля ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; 14 апреля снижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 6-11°.

15-16 апреля - без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 15 апреля 9-14°, 16 апреля 12-17°.