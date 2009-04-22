Убийца студента в Одессе всего лишь оборонялся?

Убийство активиста общественного объединения «Сич» Максима Чайки в Одессе было самообороной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения «Антифашистское действие».

По информации антифашистов, 17 апреля в Одессе полтора десятка наци-скинхедов с использованием подручных средств (бутылки и камни) напали на пятерых участников антифашистского движения.

«Защищая свои жизни, «антифа» были вынуждены применить перочинный нож и пневматический пистолет (не запрещено законодательством средство самообороны). Один из нападающих – наци-скинхед Максим Чайка – получил ранения. Надлежащей медицинской помощи предоставлено не было, и парень умер в больнице», – заявляют активисты движения «Антифа».

По их словам, количество антифашистов подтверждено сотрудниками Приморского РОВД Одессы, которые впоследствии задержали молодых людей.

«Нацисты пытаются выставить Максима Чайку невинной жертвой, хотя он и его товарищи спровоцировали драку. Известно, что лично Максим и другие одесские нацисты раньше угрожали “антифа”-активистам, собирали информацию о будущих жертвах – вплоть до адресов, и осуществляли нападения», – говорится в заявлении движения «Антифашистское действие», текст которого имеет УНИАН.

Антифашисты добавляют, что их реакция на агрессию «имела законные основания»: ч. 3 ст. 27 Конституции Украины предусматривает право на защиту собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья других людей от противоправных посягательств; согласно ст. 36 Криминального кодекса Украины, вышеупомянутые действия, по мнению антифашистов, могут квалифицироваться как необходимая оборона. По их словам, «антифа» знали, что нацисты имеют численное преимущество, вооружены бутылками, камнями, потому драки не избежать».

«Средства массовой информации репродуцируют нацистский миф о том, что погибший Максим Чайка был активистом «патриотической организации». Известно, что в состав так называемого общественного объединения «Сич» входят наци-скинхеды и ультраправые фанаты ФК «Черноморец», которые осуществляют расистские нападения на иностранцев. Криминальная хроника по всей Украине пополняется фактами убийств на почве расизма. Люди, которые проявляют несогласие с античеловеческой идеологией нацизма, еще больше рискуют стать жертвами уличного террора», – говорится в заявлении антифашистов.

Они также заявляют, что не имеют никакого отношения к "пророссийским боевикам" и не принадлежат к ни одной из политических партий. «Ультраправые партии пытаются нажить себе политический капитал, лицемерно вспоминая о репрессиях против «украинских патриотов». Стоит отметить, что прагматичные цели преследуют и политики противоположного спектра – пророссийская партия «Семья» и политик Игорь МАРКОВ. Они трактуют инцидент как столкновение пророссийских и украинских праворадикалов. Но украинские «антифа» не связаны с ни одной политической силой. Более того, партия, которая пропагандирует национальное преимущество, может вызывать у антифашистов лишь отвращение», – сказано в тексте заявления.

По мнению представителей антифашистского движения, еще одним мифом, который нуждается в опровержении, является обвинение антифашистов в «экстремизме».

«Масс-медиа молчат об экстремистской сути идеологии неонацизма, которая отрицает ценность человеческой жизни! СМИ «забывают» об ужасающей статистике убийств на почве расовой ненависти. Пугает то, что несогласные с нацистами люди не могут рассчитывать на защиту со стороны власти и общества», – заявляет движение «Антифашистское действие».

В своем заявлении активисты антифашистского движения также выражают соболезнование родственникам и близким М.Чайки и требуют от правоохранительных органов Одессы «всестороннего расследования инцидента и подтверждения факта необходимой обороны со стороны антифашистов».

Кроме того, движение «Антифашистское действие» призывает журналистов к объективному освещению событий и противостоянию «попыткам определенных политсил спекулировать на факте гибели Максима Чайки».

Как сообщал УНИАН, Максим Чайка, 1988 г.р., студент Одесского Национального университета имени И.Мечникова, активист молодежного движения «Сич», погиб 17 апреля с.г. в результате нападения, по данным областного объединения «Просвита», группы пророссийских экстремистов. Убийство произошло на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой. Тогда же ножевые ранения также получил друг погибшего Андрей ДЗЕБАН, который сейчас находится в больнице.

Как заявила Общественная организация «Свободная Одесса», «убийство произошло во время столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Сечи» и участниками так называемого движения «Антифа», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ».

В партии "Родина" назвали попытки связать с ней убийство в Одессе активиста организации «Сич» "откровенной ложью". «И скинхеды, и "Антифа" - это две стороны одной медали, а все эти молодежные группировки и субкультура являются продуктами глубокой деградации нашего общества. Радикалы существуют везде и всегда, но здоровое общество отбрасывает их, независимо от их идеологических отличий, а нормальное государство борется с проявлениями экстремизма, невзирая на политическую конъюнктуру», – говорилось в заявлении партии "Родина".