Смерть солистки группы "Банд'Эрос": коллеги рассказали подробности трагедии

В четверг, 14 сентября, в США умерла бывшая участница российской группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская. Об этом сообщили на Telegram-канале Super.

"Несколько дней назад Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у неё случилось кровоизлияние в мозг. Раду положили в больницу, пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла", - рассказали представители группы.

Рада была основательницей коллектива. Под неё и Наталью Ибадин создавали группу, а потом уже привлекали в нее парней.

Змихновская покинула проект "Банд'Эрос" в 2007 году. Скорее всего, это произошло из-за беременности.