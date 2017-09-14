Львов начинает редизайн логотипа города

17:43, 14 сентября 2017
Общество
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Львовян городские власти приглашают приобщиться к редизайну логотипа города.

Столичные инициативы

Идеи обновления промо-лого ждут от всех желающих, кто имеет опыт работы с визуальным контентом, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте такжеЛоготип украинского "Евровидения" победил в известном конкурсе дизайнаВ отделе промоции горсовета объясняют необходимость редизайна логотипа изменениями самого города и представлениями о нем. «Львову требуется адаптивное промо-лого, которое будет передавать разнообразные месседжи о городе разной целевой аудитории», – говорят в отделе.

Обсуждать предложения нового логотипа будут в 17:30 сегодня, 14 сентября, в малом сессионном зале Львовского городского совета.

Напомним, рекламный логотип и лозунг «Львов открытый для мира» город получил в 2007 году.

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Теги: #новый логотип львова#редизайн логотипа львова