Львов начинает редизайн логотипа города

Идеи обновления промо-лого ждут от всех желающих, кто имеет опыт работы с визуальным контентом, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте такжеЛоготип украинского "Евровидения" победил в известном конкурсе дизайнаВ отделе промоции горсовета объясняют необходимость редизайна логотипа изменениями самого города и представлениями о нем. «Львову требуется адаптивное промо-лого, которое будет передавать разнообразные месседжи о городе разной целевой аудитории», – говорят в отделе.

Обсуждать предложения нового логотипа будут в 17:30 сегодня, 14 сентября, в малом сессионном зале Львовского городского совета.

Напомним, рекламный логотип и лозунг «Львов открытый для мира» город получил в 2007 году.