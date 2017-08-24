Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом
В логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины.
Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.
В логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины.
Если навести курсором на логотип, то можно прочитать надпись: "С днем независмости Украины".
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"Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков.
Напомним, в 2016 году Google также поздравил украинцев. Тогда дудл был в виде желтых подсулнухов и голубого неба.