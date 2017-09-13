Женщине-снайперу "ДНР" грозит до 15 лет лишения свободы

Жительница Донецка, которая была снайпером боевиков “ДНР”, обвиняется в терроризме и мародерстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В июне 2017 года женщину задержали сотрудники СБУ. На данный момент прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины.

Читайте также"Логово" Захарченко, обстрелы из кварталов и украинские товары: СМИ показали жизнь в Донецке спустя 3 года оккупации (видео)

Установлено, что жительница г. Донецка в 2014-2015 годах, находилась в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования Казачий союз “Область Войска Донского” террористической организации “ДНР” и как снайпер осуществляла вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение ими разнообразных задач.

Кроме того, обвиняемая лично принимала участие в мародерстве и грабежах жилых помещений, расположенных на территории Донецкой области, временно неподконтрольной органам государственной власти Украины.

Прокуратура направила обвинительный акт для рассмотрения до Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.