Председателя правления госкомпании "Хлеб Украины" задержали на взятке

Председатель правления государственной акционерной компании "Хлеб Украины" задержан при получении взятки. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВо Львове капитан СБУ обещал закрыть уголовное дело за $10 тысяч и элитный автомобиль"Месяц большой господин переносил дату получения мелкой для него взяточки. Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 10 тыс. долларов с сельхозпредпринимателя за заключение договора аренды", - говорится в сообщении.

Вместе с тем генпрокурор сообщил, что сегодня чиновник взял взятку, после чего сотрудники ГПУ и управления "К" СБУ задержали его и посредника.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила, что председатель правления ГАК "Хлеб Украины" и посредник были задержаны во время получения $7 тыс. взятки от заместителя директора частного сельскохозяйственного предприятия "Йосипівське".

Она отметила, что злоумышленник требовал и получил через посредника от руководства ЧСП "Йосипівське" неправомерную выгоду в сумме $7 тыс. за согласование заключения договора аренды имущественного комплекса госкомпании "Поташское хлебоприемное предприятие".

Проводятся обыски по месту жительства и работы должностного лица, а также другие первоочередные следственные (розыскные) действия.

В ближайшее время будет решен вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"), а также обращения в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства ГСУ ГПУ.