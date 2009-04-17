МВФ требует не ограничивать досрочное снятие депозитов
21:58, 17 апреля 2009Общество
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... начиная с ноября
В Украине до конца октября 2009 года должны быть созданы условия для обеспечения возможности досрочного снятия вкладчиками средств с депозитных вкладов во всех банках.
Такое условие содержится в дополнениях к Меморандуму об экономической и финансовой политике, согласованного во время пребывания миссии МВФ в Украине, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.
«Это ограничение временное, ожидается, что оно будет снято до конца октября 2009 года, после завершения рекапитализации банков и программы реструктуризации (банковских учреждений – УНИАН)», - говорится в документе.
Как сообщалось, ранее это ограничение должно было быть снято до конца апреля.
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