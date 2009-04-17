Меморандум между правительством Украины и МВФ (текст)

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, что при необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который был согласован в ходе пребывания миссии МВФ в Украине.

«В ближайшие месяцы мы продолжим тщательно отслеживать развитие событий в фискальном секторе, и при необходимости принимать меры коррекции бюджета до конца мая, консультируясь с МВФ», - говорится в документе, копия которого имеется в УНИАН.

В документе также речь идет о том, что бережливое управление расходами позволило правительству ограничить дефицит бюджета до 1,1% по состоянию на конец первого квартала 2009 года. “На протяжении ближайших недель, консультируясь с экспертами МВФ, мы примем меры по введению более жесткого режима администрирования налогов. В случае недополучения доходов мы готовы принять компенсирующие меры, направленные на сбережение фискальных средств с тем, чтобы удержать дефицит бюджета правительства на 2009 год на уровне не выше 4% ВВП (за вычетом средств на рекапитализацию банков)”, - говоится в документе.

В случае, если объемы имеющегося финансирования окажутся ниже ожидаемых, правительство обещает принять меры, чтобы сократить дефицит бюджета до уровней, которые можно будет профинансировать. “Такие меры могут предусматривать улучшение налогового администрирования, отмену освобождения от НДС, а также мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния Пенсионного фонда и НАК “Нафтогаз Украины”.