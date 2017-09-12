Председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич провел личный прием граждан

Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич провел личный прием граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, одинокая мать, жительница города Житомира, обратилась к Гундичу с вопросом об оказании помощи в приобретении слухового аппарата для 14-летнего сына. Ребенку необходим слуховой аппарат марки Siemens, стоимость которого - более 100 тыс. грн. Аппарат, которым сегодня пользуется парень, уже не подходит, и из-за этого у него возникают проблемы с языком и общением со сверстниками.

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Гундич пообещал помочь. «С нашей стороны мы вам поможем максимально – ребенок должен жить полноценной жизнью. Приемы граждан и проводятся, для того, чтобы помогать жителям области», – сказал он.

"Кроме этого, до руководителя Житомирщины обращаются люди относительно решения земельных вопросов, помощи на лечение детей и взрослых, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Все другие обращения направляются для оперативного решения соответствующим структурным подразделениям облгосадминистрации",- отмечают в ОГА.

Для того, чтобы попасть на личный прием к председателю ОГА Гундича, необходимо оставить свои координаты и проблемный вопрос в отделе работы с обращениями граждан Житомирской облгосадминистрации по тел.: ( 0412) 47-50-04 или по адресу г. Житомир, площадь Королева, 1. После этого будет определена дата встречи.