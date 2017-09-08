На Житомирщине успешно решают проблемы, с которыми к руководству обращаются жители региона — ОГА

В Житомирской области успешно решают обращения жителей региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, председателю Житомирской ОГА Игорю Гундичу поступает много обращений о помощи на лечение, получения земельных участков, выделение денежной помощи и другое. После личных приемов вопросы жителей области решаются.

Отдельные такие случаи УНИАН рассказали в отделе обращений аппарата Житомирской ОГА.

Так, в частности, к Гундичк обратился житель села Глубочица Житомирского района, отец которого нуждается в лечении гемодиализом.

«Вопрос был решен – и с августа этого года пациент проходит гемодиализ в Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского. Этому мужчине оказывали помощь в Бердичеве»,- отмечают в ведомстве.

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Также к Гундичу обратилась мать погибшего участника АТО, которому после этого бесплатно установили счетчик, а потом в доме женщины также было восстановлено газоснабжение. Кроме этого, руководитель области пообещал этой женщине содействие в обеспечении материалами для восстановления кровли дома после пожара. По состоянию на сегодня, 8 сентября, материалы завезены для восстановлению кровли.

«Все материалы уже есть, сейчас их надо обработать и потом уже начинать работы. Спасибо за заботу, за то, что помогаете», – говорит женщина.

Среди прочего, Гундич помог еще одной жительнице области с инвалидностью в решении вопроса с жильем, поскольку она потеряла собственно вследствие пожара. Черняховская райгосадминистрация нашла несколько подходящих вариантов, а дальше уже будет решать женщина.

Напомним, для того, чтобы попасть на личный прием к председателю Житомирской облгосадминистрации Гундич, необходимо оставить свои координаты и проблемный вопрос в отделе работы с обращениями граждан по тел. ( 0412) 47-50-04 или по адресу : г. Житомир, площадь Королева, 1, после чего будет определена дата встречи.