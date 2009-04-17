Эксперты радуются: украинская экономика оказалась гибкой

Большинство экономических экспертов считают, что рост уровня промышленного производства в марте свидетельствует о положительных тенденциях в экономике Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса экономических экспертов, проведенного УНИАН, относительно показателей роста промышленного производства в Украине, зафиксированных Госкомстатом за последние два месяца текущего года. (По данным ведомства, спад промпроизводства в марте 2009 года, по сравнению с мартом 2008 года, составляет 30,4%, в январе-марте 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 31,9%, в марте 2009 года против февраля 2009 года зафиксирован рост на уровне 8,3%).

Так, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что на рост уровня промпроизводства в марте повлияли меры, которые предпринимает правительство для оздоровления экономики.

“Конечно, то, что мы имеем позитив в марте, являемся хорошей новостью в том смысле, что свидетельствует о достаточно высоком уровне гибкости украинской экономики. Как только появляются какие-то возможности, экономика начинает на это реагировать”, - заметил эксперт.

По его словам, второй момент заключается в том, что когда речь идет о промышленном производстве, то здесь “сработал целый ряд факторов, среди которых, очевидно, также есть меры, проведенные правительством. Особенно, если речь идет о помощи металлургам или другим отраслям. Хотя, конечно, полную оценку эффективности экономической политики мы сможем дать немного позже”.

По мнению И.БУРАКОВСКОГО, такие изменения показателей промпроизводства должны стать предметом очень серьезного изучения, чтобы определить, «дошли ли мы до определенного, я бы сказал, самого низкого уровня». “Если мы считаем, что самый низкий уровень уже близок, то тогда ясно, что это должно повлиять на нашу экономическую политику. Мне сейчас, честно говоря, тяжело сказать, остановилось ли у нас падение. Ситуация очень непростая в том смысле, что наши внутренние проблемы во многом определяются ситуацией на мировых рынках”, - заметил эксперт.

Он считает, что пока рановато говорить о тенденциях стабилизации. “Такие сигналы нужно отслеживать и рассматривать их в более широком контексте. Как в контексте украинской ситуации, так и в контексте более широких мировых хозяйственных тенденций и того, что непосредственно влияет на украинскую экономику. Ясно, что для того, чтобы иметь больше возможностей для положительного влияния на украинскую экономику, нам нужно возобновление финансирования со стороны МВФ”, - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

В свою очередь, координатор экономических программ Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Сергей КИСЕЛЕВ убежден, что хотя о стабилизации экономической ситуации говорить еще рано, тем не менее, показатель роста промышленного производства за март 2008 г. на уровне 8,3% (это наивысший показатель за последний год) является хорошим сигналом. Тем более, учитывая, что рост происходит уже второй месяц подряд, добавил он.

“По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, понятно, что в январе-марте есть падение – здесь мы движемся в рамках мировых экономических тенденций – тем не менее, оно меньше, чем за январь-февраль”, - сказал эксперт.

По мнению С.КИСЕЛЕВА, показательно, что рост состоялся по почти всем отраслям (кроме обработки древесины) и почти во всех регионах Украины (кроме Закарпатской, Сумской, Луганской и Черкасской областей). Лидером промышленного роста стала химическая промышленность (+20,6%). В большой мере за счет нулевой надбавки к тарифам на газ, которая действовала в предыдущие месяцы. Также на химическую промышленность мог бы положительно повлиять закон об отмене НДС на газ для производства удобрений, но он был ветирован Президентом.

По словам эксперта, показателен также рост в пищевой промышленности. Здесь тоже наблюдался ощутимый рост (+12,8%). Он добавил, что представители розничной торговли заявляют о стабильном росте спроса населения на отечественные продукты питания, что связано в т.ч. с сокращением поставок импортных продуктов.

Также С.КИСЕЛЕВ отметил, что рост производства по сравнению с предыдущими месяцами сопровождается определенным торможением инфляции. Если в январе индекс потребительских цен вырос на 2,9%, то в феврале – на 1,5%, в марте – на 1,4%. Идет торможение также и роста цен производителей (1,8% - в феврале, 1,1% - в марте), что создает возможность для последующего торможения и индекса потребительских цен в последующие месяцы, добавил он.

Вместе с тем эксперт заметил, что прогнозы относительно промышленного роста на апрель-май несколько менее оптимистичны. “Ведь, с одной стороны, некоторые проблемы по экспортным контрактам есть у металлургов. С другой стороны, парламент продолжает саботаж правительственных законопроектов, направленных на сбалансирование госбюджета, а также бюджетов НАК “Нафтогаз Украины” и Пенсионного фонда. Несбалансированность этих бюджетов может тормозить и государственные инвестиции в развитие экономики, и получение кредитов от международных финансовых институтов”, - считает С.КИСЕЛЕВ.

В то же время директор экономических программ Центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН считает, что показатель роста промышленного производства на уровне 8,3% в марте не свидетельствует о положительных тенденциях в экономике.

“Если брать показатели, то в марте на 11% больше дней, чем в феврале. Поэтому, отняв эти дни, мы можем увидеть, что это означает. Нет никаких оснований говорить о стабилизации экономической ситуации”, - сказал эксперт, добавив, что в других странах есть определенные положительных сдвиги, а в Украине - нет.

В свою очередь, директор Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает, что рост промпроизводства в Украине действительно наблюдается. Вместе с тем он заметил, что сравнивать в показателях месяц к месяцу не совсем правомерно, нужно использовать квартальные показатели.

“Отыгрывания бывают при любом падении. Это просто свидетельствует, что есть определенная хорошая тенденция. А как она реализуется – сказать сейчас тяжело. Нужно некоторое время подождать и сравнить с тенденциями в мире, поскольку мы от них очень зависимы. Если падение в марте-апреле остановится в ведущих странах мира, то тогда наша тенденция будет свидетельствовать о том, что мы достигли дна. Если же продолжится падение, то у нас есть шансы из-за внешнего фактора еще упасть”, - сказал эксперт.

По его словам, финансовое сжатие реального сектора является очень сильным процессом, на который, особенно в острой фазе, особенно не влияют усилия правительства.