Начальника Бориспольской таможни уволят?

Как сообщил «Главреду» информированный источник в аппарате Государственной таможенной службы Украины, в ближайшее время в таможенной службе ожидается ряд кадровых изменений.

В частности, по информации источника, в ближайшее время ожидается отставка начальника Бориспольской таможни Иванова И.И. В данный момент последний находится на больничном.

Также не исключено, что кадровые изменения произойдут еще на одной таможне – в Харькове.

Поводом для принятия данных решений послужили многочисленные нарушения в работе таможен.