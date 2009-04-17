Начальника Бориспольской таможни уволят?
16:33, 17 апреля 2009Общество
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Повод - многочисленные нарушения
Как сообщил «Главреду» информированный источник в аппарате Государственной таможенной службы Украины, в ближайшее время в таможенной службе ожидается ряд кадровых изменений.
В частности, по информации источника, в ближайшее время ожидается отставка начальника Бориспольской таможни Иванова И.И. В данный момент последний находится на больничном.
Также не исключено, что кадровые изменения произойдут еще на одной таможне – в Харькове.
Поводом для принятия данных решений послужили многочисленные нарушения в работе таможен.
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