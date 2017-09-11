Журналисты пытались выяснить настоящую фамилию пострадавшей при взрыве на Бессарабке (видео)

Попрощаться с погибшим собралось несколько десятков его товарищей. В Киев прилетели и его официальная жена и сестра. Не на камеру они рассказали, что решение о захоронении в Грузии принимала семья Тимура Махаури, настоящее имя которого - Али Тимаев. В Грузии у него остались двое несовершеннолетних сыновей.

Читайте такжеВзрыв авто в центре Киева: стало известно о состоянии пострадавшей моделиКроме этого, настоящая фамилия пострадавшей во время взрыва на Бессарабке до сих пор остается неизвестной. Как отмечает ТСН, госпитализировали ее как Татьяну Самойленко, но на самом деле у нее другая фамилия.

В соцсетях ТСН нашла страницу молодой женщины, на которой все выражают сочувствие, желают выздоровления и пишут о том, что за несколько дней она будто предчувствовала трагедию.

Сейчас возле палаты и на улице возле больницы дежурит полиция. Врачам говорить о пациентке строго запретили ее мама и адвокат.

Известно, что врачи пытаются сохранить ей жизнь, хотя женщина до сих пор не пришла в себя.

Журналистам также стало известно, что в другой больнице в ожоговом центре находится ее дочь. Девочку зовут Мария фамилия - Кошель.

Именно под такой фамилией можно найти фото мамы девочки в соцсети.

За три часа до трагедии потерпевшая разместила пост в соцсети о пробках и ремонте на киевских дорогах. На ее странице ни намека на работу моделью, только философские посты и публикации на тему мам и дочек.