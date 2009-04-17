Погода на завтра

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Украине сохранится преимущественно сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 18 апреля без осадков, только в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных областях 1-6° тепла; днем 14-19°, в южных областях местами 20-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 10-15° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью по области 5-10° тепла, днем 14-19°, в столице ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.