Погода на 2-6 ноября

2 ноября на территории Украины с прояснениями. В восточных областях дождь; на остальной территории временами небольшие дожди, в западных и северных областях - местами с мокрым снегом, в Карпатах и Закарпатье - умеренные, местами сильные осадки. Ветер северо-западный, в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с (в Карпатах 25-30 м/с, метели).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в восточных, южных областях и в Крыму ночью 2-7° тепла, на побережье Крыма - 9-11°; на остальной территории на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°).

Третьего ноября в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму, ночью 4 ноября в восточной части сложные погодные условия: дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в Крыму порывы ветра 17-22 м/с. Днем 4 ноября ожидается ослабление осадков и явлений). Температура на протяжении суток 3 ноября 2-7° тепла, в Крыму и Приазовье - до 11° тепла, 4 ноября ожидается понижение температуры до 1° тепла - 4° мороза (на Южном побережье Крыма температура снизится ночью до 0°, днем - до 4-6° тепла). На остальной территории временами небольшой снег и мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Также произойдет понижение температуры ночью до 3-8° морозу, днем - до 2° тепла - 3° мороза (в Карпатах ночью - до 10-15° мороза, днем - до 5-10° мороза). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 17-22 м/с.

5 ноября сохранится холодная погода с температурой ночью 3-9° мороза, в Крыму - 1-6° мороза; днем - от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны - 0-6° тепла (в Карпатах ночью - 8-13° мороза, днем - 5-10° мороза); в западной части небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков.

6 ноября ожидается незначительное повышение температуры; временами снег, в юго-восточной части небольшой снег и мокрый снег.

В Киеве и области 2 ноября облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью в Киеве – около 0°, днем - 1-3° тепла; по области на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла.

3-4 ноября облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег (днем 3 ноября местами), на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Произойдет понижение температуры ночью до 3-8° мороза, днем - до 2° тепла - 3° мороза.

5 ноября сохранится холодная погода с температурой ночью - 3-9° мороза, днем - от 3° мороза др 3° тепла; 6 ноября ожидается незначительное повышение температуры. Временами небольшой снег (6 ноября умеренный).