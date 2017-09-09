В Украине за три дня изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия
По всем фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
За трое суток всеукраинской операции по противодействию незаконному обороту оружия правоохранители изъяли 106 единиц огнестрельного оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств.
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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, с начала спецмероприятий, с 6 сентября, задокументировано 541 правонарушение, связанное с незаконным оборотом оружия.
Так, на территории Киевской области по месту жительства 28-летнего мужчины работники полиции изъяли пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Кроме того, изъято 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова.
На Закарпатье правоохранители на улице остановили мужчину, который в полиэтиленовом пакете нес гранату и 20 патронов. В дальнейшем полицейские разыскали его тайник, откуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, 6 гранат и 100 патронов.
Оперативники Херсонщины обнаружили и изъяли автоматическую винтовку АКСУ-74 и 30 патронов к ней.
По всем фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном метрополитене полицейские задержали мужчину, который имел при себе саблю и кинжал.