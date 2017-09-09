В Украине за три дня изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия

За трое суток всеукраинской операции по противодействию незаконному обороту оружия правоохранители изъяли 106 единиц огнестрельного оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, с начала спецмероприятий, с 6 сентября, задокументировано 541 правонарушение, связанное с незаконным оборотом оружия.

Так, на территории Киевской области по месту жительства 28-летнего мужчины работники полиции изъяли пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Кроме того, изъято 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова.

На Закарпатье правоохранители на улице остановили мужчину, который в полиэтиленовом пакете нес гранату и 20 патронов. В дальнейшем полицейские разыскали его тайник, откуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, 6 гранат и 100 патронов.

Оперативники Херсонщины обнаружили и изъяли автоматическую винтовку АКСУ-74 и 30 патронов к ней.

По всем фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном метрополитене полицейские задержали мужчину, который имел при себе саблю и кинжал.