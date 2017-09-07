В Днепропетровской области мужчина разгуливал по селу с гранатометом
13:56, 07 сентября 2017Общество
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Мужчина пояснил, что гранатомет нашел на территории военного полигона.
Оружие изъяли и направили на экспертизу / фото ssu.gov.ua
В пгт Губиниха Днепропетровской области 6 сентября полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который разгуливал по поселку с гранатометом РПГ-26.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
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Мужчина объяснил, что нашел гранатомет месяц тому назад на территории военного полигона и хранил его без какой-либо цели.
Оружие изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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