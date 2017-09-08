В 2018 году ВНО по иностранному языку впервые будет двух уровней сложности

Кроме этого, тесты будут включать часть "Понимание речи на слух": прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, который вступает в силу 8 сентября 2017 года.

Читайте такжеСо следующего года тесты ВНО будут сдавать выпускники ПТУУровень В1 (или рубежный - Threshold) предполагает, что человек понимает основное содержание четкой нормативной речи на темы, близкие и часто употребляемые на работе, в учебе, во время досуга. Может решить большинство проблем во время пребывания в стране, язык которой изучается. Может просто и связано высказаться на знакомые темы или темы личных интересов. Может описать опыт, события, надежды, мечты.

Уровень В2 (или продвинутый - Vantage) предполагает, что человек понимает основные идеи текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, в том числе и дискуссии по специальности. Может свободно общаться с носителями языка. Может четко, подробно высказаться на широкий круг тем, выражать свое мнение по определенной проблеме, приводя различные аргументы за и против.

Тест уровня В2 будут сдавать выпускники 2018 года, которые будут засчитывать результат ВНО по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне.

ВНО-2018 будет проходить с 22 мая до 14 июля по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский, немецкий или французский языки.

Каждый зарегистрированный участник имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам.

Выпускникам школ результаты ВНО по трем предметам будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (на выбор); еще один предмет из перечня (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Содержание тестов будет отвечать программам ВНО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 03.02.2016 № 77.

Кроме выпускников школ, 2018 году ВНО по украинскому языку и литературе будут проходить ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений, которые в 2018 году получат полное среднее образование.

Таким участникам результаты тестирования будут засчитываться как оценки за государственную итоговую аттестацию для их аттестата о полном общем среднем образовании.