Результаты ВНО в Украине: самый высокий балл по одному предмету получили 285 выпускников

13:48, 10 августа 2017
Общество
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200-бальники из двух предметов – четверо из Львова, один - из Львовской области, по одному из Киева, из Чернигова, Одессы и Ужгорода.

Наивысший балл по одному предмету ВНО получили 285 выпускников / фото УНИАН

По результатам нынешнего внешнего независимого оценивания 285 человек получили 200 баллов по одному предмету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

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"285 человек получили 200 баллов по одному предмету и по двум предметам - девять человек получили 200 баллов. Должен сказать, что 200-балльники по двум предметам - четверо из Львова, один - из Львовской области, по одному из Киева, из Чернигова, Одессы и Ужгорода", - сообщил Карандий.

Он также подчеркнул, что в Киеве 82 200-балльников, в Запорожской и Харьковской области - по 18, в Днепропетровской и Закарпатской – по 14.

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Теги: #ВНО в Украине#результаты ВНО