У сбитого сыном Шуфрича мужчины после ДТП есть провалы в памяти (видео)

Врачи первого медицинского центра Тель-Авива оценили состояние пострадавшего в ДТП с Нестором Шуфричем как непроблематичное.

Об этом сообщили врачи во время пресс-конференции Первого медицинского центра Тель-Авива, пишет ТСН. "Его состояние однозначно непроблематичное", - отметил профессор, руководитель отделения интенсивной кардиологии медучреждения Иегуда Леви.

Сейчас потерпевший находится в отделении реанимации. Отмечается, что его состояние соответствует тому, чтобы быть в обычной палате, но в переводе нет необходимости, потому что уже через 2-3 дня его направят в реабилитационный центр под Киевом. Реабилитация продлится до трех месяцев.

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Восстановление будет проходить по американской концепции. Израильские медики передадут все материалы украинским врачам.

"Есть дефекты памяти. Есть провалы в памяти - не помнит то, что было несколько лет назад и недавнее тоже. То есть, момент ДТП сейчас Алексей не помнит, а только то, что было после. Мы восстанавливаем цепочку памяти", - подчеркнул Леви.

Израильский профессор также утверждает, что после длительной реабилитации здоровья Алексея полностью восстановится и он станет обычным человеком". Но при этом медики не дают прогнозов, когда это случится.

Состояние Мельниченко больше не находится в критической фазе. "Алексей стабильный и контактный, воспринимает все, что говорят и отвечает практически неплохо. Есть отклонения от нормы, но это все восстановится. В финале он станет обычным человеком", - подчеркнул врач.

Всего Мельниченко сделали три операции, две на голове, и еще одну на ноге на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.