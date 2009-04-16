ВР дала согласие на арест двух судей

Верховная Рада приняла постановление “О предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи местного Каховского городского районного суда Херсонской области Олега КРЮКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 350 из 443 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом депутаты поддержали соответствующее представление Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, О.КРЮКОВСКОМУ инкриминируется покушение на убийство своей сестры, ее мужа и их малолетнего сына.

В представлении отмечается, что находясь на свободе, О.КРЮКОВСКИЙ будет препятствовать установлению истины по делу, будет влиять на ход досудебного следствия и может продолжить преступную деятельность.

Также Верховная Рада Украины приняла постановление “О предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи местного Бориспольского городского районного суда Киевской области Николая КОРНИЙЦА”. За проголосовали 412 из 443 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в представлении Генпрокуратуры, во время досудебного следствия выяснено, что судья Н.КОРНИЕЦ вынес четыре заведомо неправосудных постановления, в результате чего 559 граждан были незаконно лишены права на земельные участки, принадлежавшие им на основании соответствующих государственных актов на право собственности на землю.

По данным следствия, Н.КОРНИЕЦ, “злоупотребляя предоставленным ему Законом „О статусе судей" правом неприкосновенности, в следственные органы не является”. В представлении отмечается, что 17 октября 2007 следователи выехали в Ялту в санаторий „Украина", где Н.КОРНИЕЦ проходил курс лечения в связи с сердечно-сосудистым заболеванием, но узнав о запланированных следственных действиях, он 16 октября 2007 исчез из санатория, не завершив курс лечения. В связи с отсутствием по месту жительства и работы он объявлен в розыск”.