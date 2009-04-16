В Румынии перевернулся автобус с украинцами: пострадал 21 человек

Сегодня утром возле румынского города Бакеу перевернулся автобус, перевозивший делегацию отдела культуры Броварского городского совета (всего 42 человека) в Македонию для участия в конкурсе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Сучаве (Румыния), по предварительным данным, в результате ДТП пострадал 21 человек, в том числе 10 детей. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Погибших нет.

С целью выяснения ситуации на месте и оказания соотечественникам необходимого содействия и помощи в Бакеу выехали посол Украины в Румынии и сотрудник Генконсульства Украины в Сучаве.