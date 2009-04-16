Сомалийские пираты освободили украинца

Сомалийские пираты освободили захваченное 19 марта судно „Титан”, среди членов экипажа которого есть один гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным Посольства Украины в Греческой Республике, судно было освобождено 15 апреля. Все 24 члена экипажа чувствуют себя нормально.

По информации представителей греческой компании-оператора „Albamar Shipping Co.”, в данное время судно следует в порт назначения в Южной Корее.