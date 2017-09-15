С сегодняшнего дня начала работать система поиска пропавших детей с помощью СМС-сообщений

Национальная полиция Украины совместно с крупнейшим украинским оператором мобильной связи «Киевстар» с 15 сентября запускает пилотный проект для поиска пропавших детей с помощью СМС-сообщений.

Об этом во время подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и компанией «Киевстар» заявляли замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев и глава «Киевстара» Петр Чернышов.

По словам Чернышова, меморандум регулирует правовые и технические аспекты порядка оповещения абонентов мобильной связи в определенном регионе об исчезновении детей на данной территории.

«В Америке есть система поиска детей «AMBER Alert», и два года назад я предложил Нацполиции разработать такую систему в Украине. Сегодня мы презентуем украинский продукт», - сказал Чернышов.

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«Спасибо «Киевстару» за то, что откликнулись на реализацию проекта. Я надеюсь, это будет первым шагом для распространения этой практики на территории Украины», - сказал Бушуев.

Глава «Киевстара» сообщил, что система оповещений о пропавших детях в пилотном режиме будет запущена в Киеве с 15 сентября.

«В Киеве у нас более 2 млн абонентов. Если ребенок пропадет, у нас есть хорошие шансы быстро его найти», - сказал Чернышов.

Он отметил, что оператор выступает «инструментом» и действует по запросам Нацполиции. При пропаже ребенка компания от Нацполиции получает запрос на рассылку информации от правоохранительных органов с информацией о том, как зовут ребенка, пол, возраст особые приметы, когда его видели в последний раз, в чем был одет, и контактные данные.

«В течение 24 часов мы получаем запрос от Нацполиции, за полчаса формируем группу рассылки СМС-сообщений и рассылаем их потенциальным свидетелям, которые находились на расстоянии от одного до трех километров от места, где последний раз видели этого ребенка. СМС-сообщения об исчезновении ребенка получат от десяти до ста тысяч человек», - отметил глава «Киевстар».

Чернышов добавил, что компания оповестит абонентов о том, что они будут подключены к этой услуге.

«К услуге оповещения СМС с информацией о пропавшем ребенке абоненты будут подключены бесплатно, а с помощью ответного СМС с кодом могут отключиться», - сказал он.