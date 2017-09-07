Порошенко заявил о повышении денежных выплат военным в зависимости от степени риска

13:19, 07 сентября 2017
Общество
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По его словама, в 2018 году будут повышаться денежные выплаты для военных в зависимости от степени риска и сложности задач.

УНИАН

Президент Петр Порошенко анонсирует в следующем году повышение денежных выплат для военных в зависимости от степени риска и сложности задач.

Читайте такжеИнформация, которую получают разведчики, является залогом победы над агрессором - Полторак Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«В 2014-2015 годах мы провели шесть волн мобилизации, через которые прошли около 200 тысяч граждан. В прошлом году я принял непростое, опасное, но правильное решение об уходе от мобилизации, полном переходе на контрактную армию», - отметил он.

«Основу сейчас нашей армии составляют военнослужащие, которые добровольно пошли в армию по контракту. В течение 2016 года было принято на службу 70 тыс. человек. В этом году, по состоянию на вчера - еще 25 тыс.», - отметил президент.

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Теги: #военные- контрактники порошенко#увеличение выплат военным