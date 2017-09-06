Конфликт из-за часов с символикой МВД России в одесском отеле закончился акцией сожжения (фото, видео)

В Одессе, в четырехзвездочном отеле "Континенталь", активисты заметили часы с символикой РФ и надписью "Министерство внутренних дел Российской Федерации". Об этом сообщил местный активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

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"Кто-то слишком умный из тех, кто в этом отеле работает или является его владельцем, решили проявить свое пренебрежительное отношение к Украине и повесить в холле на стену часы с символикой страны-агрессора РФ и надписью "министерство внутренних дел российской федерации", - пишет Стерненко.

Данный факт вызвал возмущение у активистов. Сергей пишет, что часы конфисковали и провели разъяснительную беседу, ибо "выяснилось что персонал живет в другой реальности и не знает о том, что РФ напала на Украину и ведет необъявленную войну". Неравнодушные граждане немедленно решили сжечь эти часы. Стерненко добавил, что охранник бегал за ними и просил вернуть часы назад.

"Известно, что Континенталь с самого начала существования ориентирован на русских туристов, поэтому думаю, такой "сюрприз" - далеко не последнее, что мы еще увидим", - пишет в завершении одесский активист.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства. В комментарии к посту в соцсети об уничтожении знаменитых портретов украинских писателей, нанесенных во время Майдана, руководитель магазина назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".