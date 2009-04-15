В Нацбанке прикинули, что банкам придется дать около 20 миллиардов

Национальный банк Украины оценивает в 20 млрд. грн. объем необходимых средств для рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете Министров.

“По оценкам Национального банка, эта сумма составляет около 20 млрд. грн.”, - сказал И.УМАНСКИЙ, комментируя принятое вчера совместное постановление Кабмина и Нацбанка о совместных действиях в области рекапитализации системных банков Украины.

И. о. министра подчеркнул, что решение о рекапитализации конкретного банка будет приниматься по результатам изучения состояния банка, его финансового плана и плана финансового оздоровления. “Мы посмотрим на банки, изучим их состояние, финпланы, планы оздоровления с привлечением международных экспертов и по результатам этого изучения будем определять окончательно сумму возможного рефинансирования”, - пояснил он.

По словам И.УМАНСКОГО, рекапитализация будет состоять из двух составных частей – участие государства в уставном капитале, а также необходимое дополнительное финансирование для поддержания ликвидности банка.

Прежде всего, отметил и.о. министра финансов, планируется утвердить методику оценки состояния банка. По его словам, в течение месяца могут быть определены конкретные банки, в которых государство будет закупать пакет акций.

“Около месяца необходимо, чтобы определить ситуацию в банке и предложить правительству и Нацбанку окончательно утвердить размер рекапитализации”, - пояснил он.

При этом И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что после завершения кризиса государство будет выходить из состава акционеров рекапитализованных банков. “После финансового кризиса правительство выйдет из банков и продаст свой пакет. Правительство не может и не должно заниматься банковским бизнесом”, - подчеркнул исполняющий обязанности министра финансов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании 14 апреля откорректировал совместное с Нацбанком Украины постановление, касающееся рекапитализации коммерческих системных банков, принятое 2 апреля т.г.

15 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня планируется определить перечень банков для рекапитализации.

В Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.