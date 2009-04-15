Профсоюзы обещают «черный список» худших работодателей Украины

Национальный форум профсоюзов Украины в конце апреля огласит «черный список» худших работодателей страны. Об этом УНИАН сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

В частности, Национальный Форум профсоюзов Украины начал сбор данных по всей стране о самых проблемных предприятиях и их руководителях. Профсоюзные активисты опрашивают рабочих о главных социальных проблемах: задержках зарплат, незаконных увольнениях, сокращениях рабочей недели и т.д.

Результаты всеукраинского опроса будут представлены 28 апреля, накануне Международного дня солидарности трудящихся.

"Сегодня многие работодатели пользуются экономическим кризисом как мнимой причиной невыполнения своих социальных обязательств перед наемными работниками. Мы должны назвать этих людей поименно. О них должна знать вся страна", - заявил председатель НФПУ.

По словам М.ЯКИБЧУКА, кроме списка худших работодателей страны, 28 апреля НФПУ представит неофициальные данные относительно реального уровня безработицы, суммарной задолженности по зарплатам в Украине.

Справка УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины создан в декабре 2004 года как независимое профсоюзное объединение европейского образца. НФПУ насчитывает более 2 млн. членов. Своей целью НФПУ считает создание в Украине мощного деполитизированного профсоюзного движения, способного защищать интересы трудящихся.