Виртуальное золото может стать новой глобальной валютой

Виртуальное золото, или безналичную монетарную систему, привязанную к курсу тройской унции, можно рассматривать как единственную реальную альтернативу доллару в качестве новой глобальной валюты, считает директор департамента международной экономики Совета по внешним отношениям (Council on Foreign Relations) Бен Стайл (Benn Steil).

"Правительства, обладающие правом на печатание денег и их регулирование, всегда манипулируют. Падение доверия к доллару, не говоря уже о других валютах, создает вероятность появления золотого эквивалента или "цифрового золота", которое всегда может быть обменено на золото реальное", - сказал Стайл в интервью РИА Новости.

Россия и Китай, а вслед за ними и ряд других стран в этом году выдвинули идею перехода на расчетную единицу Международного валютного фонда - специальные права заимствований (СДР) - вместо доллара.

СДР используются для регулирования сальдо платежных балансов с привязкой курса к стоимости корзины из четырех ведущих валют: доллар США, евро, японской иены и британского фунта стерлингов.

"Любой переход на новую монетарную систему будет сопровождаться крайне болезненными процессами, включая кризисы и социальные потрясения. Поэтому уход от доллара к корзине из четырех валют, которые, по сути, также являются печатными бумажками, не имеет рационального зерна, - считает Стайл. - Правительство Китая призывает ввести СДР, но можно ли представить, что китайский фермер захочет копить средства в непонятных СДР, которые рассчитывает какой-то МВФ со штаб-квартирой в Вашингтоне?".

При этом девальвации золота он не ожидает, так как при применении самых высоких технологий и концентрации ресурсов в золотодобыче, прирост золотого запаса в глобальном масштабе не может превысить 6% в год, считает Стайл.

По оценкам экспертов, в национальных резервах, включая международные финансовые организации, в 2005 году находилось около 31 тысячи тонн золота.

"Виртуальное золото" бросит вызов доллару вопреки воле правительств, и в первую очередь администрации США, которые на законодательном уровне будут препятствовать расширению его оборота. Однако уход в золото будет поддержан рынками и частными инвесторами, считает эксперт.

Появление "золотых банков", которые кредитуют и привлекают депозиты в золотом эквиваленте он назвал пока узкой, но очень динамично развивающейся нишей на рынке.

Стайл скептически оценивает возможность появления новых резервных валют или замену доллара на евро, так как разнородной Европе не удастся проводить согласованную политику обеспечения мировой экономики своей валютой за счет раздувания бюджетного дефицита, как это делают США.

Кризис также обнажил уязвимость российского рубля, ослабив его заявку на роль одной из глобальных валют мира, считает эксперт. "Российский рубль оказался типичной сырьевой валютой, курс которой напрямую зависит от цен на нефть и газ. Я думаю, кризис резко ударил по амбициям рубля, претендовавшего на место одной из ведущих валют мира на пике нефтяных цен".

Судьба доллара уязвима только перед политическими факторами, а именно, если Китай прекратит покупать американские бонды и начнет их сброс, инициировав таким образом тенденцию в глобальном масштабе. Китай, по его оценке, покупает 30% всех казначейских облигаций США, что, с учетом почти нулевой доходности, он назвал "бесплатным кредитованием США".

Однако “начав сброс бондов, Китай тем самым обесценит и собственные активы", - заметил эксперт.

В валютных резервах Китая находится 1,5 триллиона долларов.

"Единственный безопасный способ ослабить монозависимость от доллара для Китая - это накапливать золото, не влияя на курс доллара к евро. Я не буду удивлен, если Китай начнет резко накапливать свои золотые резервы", - сказал Стайл.

Тенденция к ослаблению зависимости от доллара будет увеличиваться в мире, считает эксперт. Однако переход на "виртуальное золото" в качестве главной мировой валюты он назвал возможным сценарием в том случае, если Минфин США не продемонстрирует более ответственный подход и не сможет восстановить доверие к доллару.

"Вложение в золото может оказаться прибыльным делом, особенно в том случае, если вы верите в то, что все остальное в мире рухнет", - считает Стайл.

http://rian.ru/crisis_news/20090415/168141353.html