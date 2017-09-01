Улыбающиеся и в вышиванках: как в украинских школах отметили начало нового учебного года (фоторепортаж)

1 сентября в школах по всей Украине состоялся Праздник первого звонка. В частности, в школах прошли торжественные линейки и первые уроки. Например, во Львове во время первого урока решили уделить внимание экологической тематике, а именно - наболевшей для города проблеме сортировки мусора.

Следует отметить, что для многих школьников приходить 1 сентября в школу в вышиванках уже стало традицией.

Читайте такжеПолитики, антикоррупционеры и звезды: кто из известных украинцев пришел на линейку 1 сентября

При этом на торжествах в Харькове побывал президент Украины Петр Порошенко, принявший участие в церемонии открытия новой школы, во время которой не преминул похвастаться и своими школьными оценками.

"Дорогие дети, я желаю вам, учитесь, пожалуйста, на «отлично». Могу отметить, что у меня за 10 лет обучения не было ни одной «четверки». Уверен, что на сегодняшний день в этой школе можно учиться так же, или даже лучше", - заявил Порошенко.

Читайте такжеСтрах и слезы на "линейке": Украина отмечает День знаний (видео)

А вот мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Владимир Гройсман в День знаний открыли новый учебно-воспитательный комплекс "Эрудит" в Соломенском районе столицы.

Кроме того, торжественные линейки по случаю начала нового учебного года прошли и в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, в котором снова увеличилось количество учеников.

Отметим, как сообщает ТСН, в этом году первый школьный звонок прозвучал для более 400 тысяч первоклассников. В то же время в этом году учащихся ждет ряд нововведений. В частности, школы теперь сами могут выбирать, когда начинать новый учебный год. Но почти все решили традицию не менять и собрались 1 сентября.