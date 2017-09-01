В Киеве в военном лицее имени Богуна возросло количество абитуриентов (видео)

Обучение сегодня начинается и в лицее имени Богуна, куда дети приходят с мечтой стать офицерами, говорится в сюжете ТСН. В лицее рассказывают, что конкурс и количество поступающих ежегодно растет.

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В лицей в этом году поступают более 300 учащихся 10 и 11 классов. Хотя официальное начало учебного года сегодня, десятиклассники были здесь и до первого сентября – учились маршировать.