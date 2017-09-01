В Киеве в военном лицее имени Богуна возросло количество абитуриентов (видео)
13:35, 01 сентября 2017Общество
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В лицее отмечают, что и конкурс на поступление ежегодно растет.
Курсанты военного лицея имени Богуна / фото УНИАН
Обучение сегодня начинается и в лицее имени Богуна, куда дети приходят с мечтой стать офицерами, говорится в сюжете ТСН. В лицее рассказывают, что конкурс и количество поступающих ежегодно растет.
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В лицей в этом году поступают более 300 учащихся 10 и 11 классов. Хотя официальное начало учебного года сегодня, десятиклассники были здесь и до первого сентября – учились маршировать.
В военном лицее имени Богуна увеличилось количество поступающих
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