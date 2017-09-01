Появилось видео драки полицейского и иностранца в одной из парикмахерских Одессы

11:16, 01 сентября 2017
Общество
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Дошло до того, что полицейскому пришлось применить травматический пистолет.

Иностранец ненадолго вышел и пропустил свою очередь. Вернувшись, он крайне возмутился, начал ругаться и угрожать парикмахеру, говорится в сюжете ТСН. За женщину вступился патрульный, но его оппонента это еще сильнее разозлило. Он бросился к полицейскому с кулаками.

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Теги: #одессе подрались#подрались полицейский иностранец