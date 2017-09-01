Прокуратура отреагировала на информацию о блокировании храма УПЦ КП в Симферополе

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет информацию о блокировании российскими силовиками храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе.

Об этом говорится в сообщении на странице крымской прокуратуры в Facebook.

«31 августа 2017 года, по информации СМИ, представители незаконно созданных органов оккупационной власти Крыма ворвались в храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в городе Симферополь, заблокировали здание и повредили имеющееся в ней имущество. Прокуратурой Автономной Республики Крым уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и воспрепятствование осуществлению религиозных обрядов ее прихожанами», – сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что такие действия оккупационной власти ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Факты проверяются, будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубого нарушения прав людей на свободу вероисповедания в Крыму», – добавили в ведомстве.

По информации СМИ, 31 августа, утром российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП в Симферополе. Позже появилась информация, что российские судебные приставы вывезли церковную утварь из храма.