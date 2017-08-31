Председатель Житомирской ОГА Гундич наградил самых активных предпринимателей области

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сегодня отметил самых активных предпринимателей области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 78 представителей бизнеса Житомирщины получили награды ко Дню предпринимателя от председателя ОГА Игоря Гундича и председателя областного совета Владимира Ширмы.

Награждение состоялось сегодня, 31 августа, накануне праздника.

«Вы – те люди, на которых держится экономика области, благодаря которым Житомирщина лидирует в различных общероссийских рейтингах. Хочу поблагодарить вас и за вашу социальную ответственность. Когда мы собирали груз на помощь Авдеевке, бизнес показал, насколько он активный. Спасибо вам за то, что сегодня вы, как предприниматели, каждый на своей территории, помогаете городам и районам. Я желаю вам хороших доходов, чтобы вы платили хорошие заработные платы работниками, могли расширять свои возможности и выходили на международные рынки», – сказал Гундич.

Читайте такжеВ Житомирской области лучшие показатели в отрасли молочного скотоводства достигнуты в предприятиях Радомышльского района

Предприниматели Житомирщины получили награды в номинациях «Лучший субъект малого предпринимательства», «Лучший субъект среднего предпринимательства», «Лучший субъект публичного сектора экономики» и «Инвестор года»