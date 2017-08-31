На Житомирщине разоблачили лиц, которые незаконно завладели корпоративными правами и недвижимостью на 30 миллионов

На Житомирщине разоблачили лиц, которые незаконно завладели корпоративными правами и недвижимостью стоимостью свыше 30 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам рейдерства, в частности, незаконного завладения корпоративными правами и имущественными комплексами ряда предприятий на территории Житомирской области.

Установлено, что группа лиц, точное количество которых сейчас устанавливается (жители разных областей), подделывали доверенности, протоколы собраний учредителей и другие документы, удостоверяющие право на имущество или предоставляют полномочия на управление деятельностью предприятий. На основании этих документов , при пособничестве государственных регистраторов, они вносили сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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Вследствие таких противоправных действий, эти лица, вне воли фактических владельцев, завладели и совершили покушение на завладение корпоративными правами и недвижимым имуществом общей стоимостью на сумму свыше 30 млн грн.

В четверг, 31 августа 2017 года, прокурорами прокуратуры Житомирской области и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в области оперативного сопровождения работников Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и подразделения полиции особого назначения проведено 20 обысков в Житомире, Киеве, Харькове, а также Житомирской, Черкасской и Киевской областях.

Во время санкционированных обысков изъята документация, электронные носители информации, более 25 печатей, которые подтверждают преступную деятельность группы лиц.

Также, сейчас один человек задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту рейдерства и другими статьями проводит следственное управление Главного управления Нацполіції в области.