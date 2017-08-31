В Житомирской области за гранты от ОГА будут снимать фильм о репрессиях (видео)

В Житомирской области за грантовые средства от ОГА будут снимать фильм о репрессиях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине будут снимать документальный фильм продолжительностью 30 минут «Потерянное детство» в рамках финансирования инициатив институтов гражданского общества, которое инициировал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Соответствующее конкурсное предложение от общественного объединения «Звездный городок» поддержали вчера, 30 августа, члены Координационного совета во время своего третьего заседания.

Автор проекта Алла Мищенко рассказала, как возникла идея создания фильма. «Мой прадед был репрессирован советской властью. Мне стало интересно, я начала изучать документы и пришла идея – создать об этом фильм. Его цель – поднять национально-патриотический дух детей и молодежи, а также взрослых», - сказала она.

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По жанру фильм документальный, с реконструкциями событий. В нем раскрывается тема Большого Красного террора 1937-1938 годов сквозь призму трагедии. "Через эти события проходит линия обычной украинской семьи, которая была репрессирована",- отмечают в ОГА.

Премьерный показ планируется в Житомире ко Дню памяти жертв политических репрессий – 20 мая 2018 года. В общем, фильм может демонстрироваться всеми городами страны.

Сюжетная линия происходит на просторах Украины, а именно - в Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях.