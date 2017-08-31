Где паспорт, Зин?

Мои планы познакомиться нынешним летом с Европой без границ накрылись медным тазиком. Я так и не получил свой биометрический паспорт, хотя сдал все необходимые документы, сделал фотографию и сканы пальцев для его получения еще в первые дни июля.

И таких как я, лишившихся европейского летнего отпуска, к сожалению, в нашей стране оказались тысячи.

Вначале все было штатно. Очередь в столичный паспортный сервис «Готово!» занималась, как и положено в пять утра, подход к окошку состоялся к 10 утра, а вся процедура завершилась к полудню. Понимая, что есть и более экстренные случаи, решил не переплачивать и указал 20-дневный срок оформления документа.

Заплаченная не шаражкиной конторе, а надежному государственному органу тысяча гривень позволяла комфортно планировать отпуск в Европе на конец августа и начало бархатного сезона. Бронировать отели и покупать авиационные, а при необходимости и железнодорожные билеты. Делать то, что делают все отправляющиеся в летние отпуска европейцы.

Читайте такжеВ Украине задерживают выдачу биометрических паспортов: что делать, когда уже есть билеты, а документа нет

Но внутренний голос сказал: «Не будь наивным, не торопись! Неужели ты веришь украинским чиновникам?» И голос оказался прав. Прошло три раза по 20 дней, а биометрический паспорт у меня так и не появился.

Вежливая девушка из центра обслуживания в последний день лета сообщила, что существует задержка с печатанием паспортов на госпредприятии Полиграфический комбинат Украина, поэтому – «ждите начала сентября». «С вами свяжутся!», - пообещала она.

Но почему, зная о срыве сроков печатания и выдачи паспортов, со мной не связались ранее?

Ведь, очевидно, что это предупреждение уберегло бы многих соотечественников от потери времени, денег и разрушения нервной системы. В офисных курилках и социальных сетях сейчас рассказывается много историй с различной степенью драматизма о разбитых надеждах несостоявшихся путешественников летом 2017 года.

Да, это понятно, что мы сами виноваты в этих очередях в сервисных центрах Миграционной службы. Ждали до последнего момента и затем многие практически одновременно бросились в приоткрывшуюся дверь свободной и демократической части Европы. Но это лишь часть проблемы.

Полиграфкомбинат Украина стал узким бутылочным горлышком, не справившимся с лавиной заявок на печатание биометрических паспортов. Сейчас они говорят о расширении производственных мощностей, но делать это нужно было несколько месяцев назад. Очевидно, что руководители полиграфкомбината и Миграционной службы понимали, чем грозит летний взрыв спроса на биометрические паспорта для выезда за границу и могли подготовиться заранее. Как, впрочем, и провести инструктаж сотрудников сервисных центров, которые при оформлении документов должны были предупреждать граждан о значительных, очень значительных (!) задержках.

Да, это правда, что когда проблема приобрела общегосударственный масштаб, руководители Миграционной службы обратились как смогли к согражданам с просьбой не покупать билеты и не бронировать отели до момента получения на руки биометрического документа. Но было уже поздно. Многие нетерпеливые путешественники уже попали в ловушку.

Сейчас юристы советуют этим несчастным подавать в суд и таким длительным и энергозатратным способом возвращать свои потерянные деньги. Но кто вернет разбитые мечты и расшатанные нервы?

Вежливая девушка из сервисного центра «Готово!» сказала мне, что каким-то счастливчикам еще в июле были разосланы смс-предупреждения о значительных задержках с выдачей загранпаспортов.

Ни я, ни оформлявшая одновременно документы для выезда за границу моя семья таких сообщений не получали. Значит, система коммуникации с клиентами на уровне приема документов и выдачи паспортов также дает сбои.

Так что в хорошем деле открытия Европы для граждан Украины многое надо делать гораздо эффективнее. «Тщательнее, ребята, тщательнее!»

Стоит ли мне верить очередной порции обещаний о получении заграничного паспорта в первой декаде сентября? Внутренний голос подсказывает, что не стоит. В лучшем случае, можно помечтать о летней поездке в Европу в следующем 2018 году. Но зная наших чиновников, это так же вилами по воде писано. Покупать билеты и делать бронирования точно не стоит.

Юрий Куликов