Задержки с выдачей загранпаспортов являются временным явлением - ГМС

18:05, 08 августа 2017
Общество
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Уже сегодня наблюдается тенденция к существенному снижению спроса, "следовательно, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи".

Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес

Задержки с выдачей загранпаспортов является временным явлением, поскольку вызванные стремительным ростом спроса. Об этом сообщается на странице Государственной миграционной службы на странице в Facebook.

«Как уже сообщала миграционная служба, сегодня действительно есть задержки с выдачей загранпаспортов. Эти задержки являются временным явлением, поскольку вызваны временным стремительным ростом спроса на паспорта. Туристический сезон + безвизовые = количество оформляемых документов возросло в несколько раз», - говорится в сообщении.

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В ГМС отметили, что уже сегодня наблюдается тенденция к существенному снижению спроса, «следовательно, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи».

Кроме того, в ведомстве отметили, что совместно с полиграфическим комбинатом «Украина» пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов - миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие в адрес горячей линии, в то же время полиграфкомбинат осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов во избежание задержек выдачи в будущем.
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