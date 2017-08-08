Задержки с выдачей загранпаспортов являются временным явлением - ГМС

Задержки с выдачей загранпаспортов является временным явлением, поскольку вызванные стремительным ростом спроса. Об этом сообщается на странице Государственной миграционной службы на странице в Facebook.

«Как уже сообщала миграционная служба, сегодня действительно есть задержки с выдачей загранпаспортов. Эти задержки являются временным явлением, поскольку вызваны временным стремительным ростом спроса на паспорта. Туристический сезон + безвизовые = количество оформляемых документов возросло в несколько раз», - говорится в сообщении.

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В ГМС отметили, что уже сегодня наблюдается тенденция к существенному снижению спроса, «следовательно, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи».