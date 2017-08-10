В Киеве мошенники продают фальшивые места в очереди за биометрическими паспортами (видео)

В Киеве предприимчивые дельцы решили воспользоваться ажиотажем вокруг выдачи биометрических паспортов и начали продавать места в очередях. За позицию впереди брали от трехсот гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди отдавали деньги, и уже в сервисных центрах с удивлением узнавали, что никаких преимуществ не имеют. Обманутым, оказалось, продали электронные билеты, которые работники сервисного центра выдают бесплатно.

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В сервисном центре даже объявление вывесили, которое предупреждает о мошенниках, но это все равно не помогает. Ежедневно появляются люди, которые начинают прорываться в очереди с фальшивыми талонами. Отметим, за мошенничество законом предусмотрено наказание от штрафа до 12 лет за решеткой.