Председатель Житомирской ОГА Гундич поручил внести изменения в проекты термосанации заведений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, все учебные заведения, которые восстанавливаются за средства Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов, должны иметь яркий и привлекательный внешний вид.

«Школа должна быть такой, чтобы в нее хотели ходить дети», - настаивает председатель облгосадминистрации Гундич.

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«Не просто утеплили школу – и забыли. Должны позаботиться о ее дизайне, внешнее и внутреннем оформлении, согласно требованиям концепции Новой украинской школы. Для меня важно не только, чтобы дети получали качественные знания в утепленной комфортной школе. Но они должны прежде всего желание посещать такое заведение. Поэтому руководители учебных заведений в процессе реконструкции должны позаботиться и о внешнем виде – проект фасада нужно скорректировать и дополнить яркими цветами. Ведь такие объекты – это символы перемен, которые воплощаются прежде всего в районах и общинах нашей области», – отмечает Гундич.

Руководитель области дал поручение райгосадминистрациям и объединенным общинам – внести изменения в проекты так, чтобы учебные заведения имели не серые угрюмые фасады, а цветные и веселые стены.

«Еще раз подчеркиваю – важен комплексный подход к восстановлению образовательных учреждений. Качественно работы должны быть выполнены изнутри – это раз, помещение извне должен быть ярким и привлекательным – это два», – отмечает Гундич.