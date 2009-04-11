В Ужгороде выделены средства на борьбу с лептоспирозом

Ужгородский горсовет выделил средства на Программу борьбы с лептоспирозом в 2009 году из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, решение «О Программе мероприятий, направленных на защиту населения от лептоспироза и других зооантропонозных инфекций в 2009 году» принято 10 апреля во время первого пленарного заседания очередной сессии городского совета.

Согласно с этим решением, на проведение одновременной сплошной дератизации в городе Ужгороде необходимо 18,3 тыс. грн., а такие мероприятия необходимо проводить по меньшей мере дважды на год.

«Поэтому в целом на год на весеннюю и осеннюю сплошную дератизацию мы выделим 36,5 тыс. грн., еще 5 тысяч предусмотрим на выполнение профилактических дезинфекционных работ при условиях чрезвычайных ситуаций», - сообщил во время сессии главный врач Ужгородской дезинфекционной станции Юрий УХАЛЬ.

Согласно с программой, на протяжении текущего года в Ужгороде запланировано охватить дератизационными работами 358 домов, дошкольных детских заведений, школ, больниц, в том числе 233 дома, в котором проживает ромское население. Общая площадь, которой запланировано охватить профилактическими мероприятиями, составляет 508 тыс. кв. м.

Директор дезинфекционной станции также сообщил, что эпидемиологическая ситуация относительно заболеваемости населения Ужгорода на лептоспироз, как и целом по Закарпатской области, остается напряженной. За последние 3 года отмечается тенденция к ухудшению: так, в 2006 году зарегистрировано 9 случаев лептоспироза, 2 летальных, в 2007 уже зафиксировано 6 очагов, такое же количество людей погибло, а в 2008 году зарегистрировано 20 первичных срочных сообщений на лептоспироз, половина подтвердилась, три случая летальные.

«Ввиду того, что мыши и крысы является основными переносчиками и распространителями возбудителя лептоспироза, первоочередными профилактическими мерами борьбы с этим заболеванием являются дератизационные работы», - уточнил Ю.УХАЛЬ.

Он также сообщил, что показатели заболеваемости на лептоспироз в Ужгороде в расчете на 100 тысяч населения за последние три года значительно превышают соответствующие по области и по Украине. В 98 % случаев источником заражения людей являются грызуны.