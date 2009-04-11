Президент ветировал закон об экспорте электроэнергии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» в части урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» для повторного рассмотрения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

Президент заметил, что принятый Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» не может быть подписан по ряду обстоятельств.

В частности, по Закону «Об электроэнергетике», субъектам электроэнергетики предоставлено право участия во внешнеэкономическом сотрудничестве в соответствии с государственными программами, международными договорами Украины и законодательством Украины. При этом закон не содержит положений относительно урегулирования конкретных видов такого сотрудничества, каковыми, в частности, являются экспорт, импорт и транзит электрической энергии. Не содержит положений относительно импорта и транзита и закон, поступивший на подпись. Им предлагается урегулировать лишь вопрос экспорта электрической энергии. При таких условиях вопросы импорта и транзита электрической энергии и в дальнейшем останутся неурегулированными.

Рассматриваемым законом предлагается дополнить Закон «Об электроэнергетике» новой статьей, согласно которой энергопоставщики для осуществления экспорта электрической энергии закупают необходимый ее объем на оптовом рынке электрической энергии Украины по оптовой рыночной цене. Президент считает, что такой подход не обеспечивает максимального экономического эффекта от экспорта электроэнергии и надлежащих поступлений в государственный бюджет Украины, поскольку цены на экспортируемую электрическую энергию определяются Национальной комиссией электроэнергетики Украины, исходя из экономической целесообразности и уровня цен на электрическую энергию, сложившегося на внешних рынках. Президент отмечает, что это означает установление для государственного оператора экспорта электрической энергии - Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» цены на покупку электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии Украины, которая будет ниже цены заключенного внешнеэкономического контракта.

Глава государства указал, что конъюнктура цен на электрическую энергию на смежных с Украиной рынках является разной. В частности, в государствах, которым может быть экспортирована электрическая энергия из объединенной энергетической системы Украины (Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Польша, Российская Федерация), цены на электрическую энергию ниже, чем в Украине. В то же время в государствах, которым может быть экспортирована электрическая энергия с так называемого острова Бурштынской ТЭС, работающего в параллельном режиме с европейским энергетическим объединением UCTE (Румыния, Словацкая Республика, Венгерская Республика), они выше соответствующей оптовой рыночной цены.

Следовательно, по словам Президента, реализация предложенной редакции части первой статьи 30 Закона «Об электроэнергетике» может привести к перераспределению доходов от экспорта электрической энергии от резидентов-энергопоставщиков нерезидентам-импортерам, которые находятся вне пределов Украины, и, как следствие, к уменьшению соответствующих налоговых поступлений в государственный бюджет Украины. Не исключена возможность и потери Украиной экспортных рынков, где временно уровень цен на электрическую энергию является ниже оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине.

Согласно части второй статьи 30, которой предлагается дополнить Закон Украины «Об электроэнергетике», доступ к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии предоставляется на условиях аукциона. Такой подход, отметил В.ЮЩЕНКО, не согласовывается с существующей сегодня в Украине моделью рынка электрической энергии - моделью «единственного покупателя», а также не учитывает существующие, в том числе технические, особенности осуществления экспорта электрической энергии из Украины и конъюнктуру внешних рынков.

Согласно части восьмой статьи 15 Закона Украины «Об электроэнергетике» все субъекты предпринимательской деятельности по поставкам электрической энергии имеют равноправный доступ к услугам электрических сетей после получения соответствующей лицензии на право осуществления этого вида деятельности. Таким образом, вопрос доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины в настоящее время является урегулированным. Так, все участники оптового рынка электрической энергии Украины имеют равноправный доступ к ним, и фактически не существует проблемы доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины, поскольку действующая модель оптового рынка электрической энергии Украины обеспечивает свободный доступ экспортеров к сетям. Вместе с тем, существует ограниченный производственными мощностями ресурс электроэнергии, которая может быть экспортирована, в частности, с так называемого острова Бурштынской ТЭС. Модель «единственного покупателя» обусловливает конкуренцию не за доступ к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины, а за электроэнергию, которая может быть экспортирована, в первую очередь с так называемого острова Бурштинской ТЭС.

Президент убежден, что вводить конкурентный доступ к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины целесообразно после реформирования оптового рынка электрической энергии Украины и введения новой модели полномасштабного конкурентного рынка электрической энергии Украины (двусторонние контракты и балансирующий рынок), когда энергопоставщику, приобревшему электрическую энергию на рынке в определенном объеме, необходимо обеспечить передачу ее на экспорт в том же объеме.

Кроме того, заметил глава государства, предложенные Законом основы конкурентного доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины не соответствуют европейской практике. Так, по общему правилу, конкурентный доступ к межгосударственным электрическим сетям вводится в случае существования «узких мест» межгосударственных пересечений, то есть когда объем, который может быть передан через границу, превышает пропускную способность межгосударственных электрических сетей и существует конкуренция между энергопоставщиками. Таким образом, внедрение аукционов на всю свободную пропускную способность межгосударственных электрических сетей Украины осложнит выход украинских поставщиков электрической энергии на рынки, где конкуренция из-за технических или законодательных особенностей отсутствует (Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Польша, Российская Федерация).

Также Президент заметил, что внедрение аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины может обусловить возникновение угрозы блокирования системными операторами смежных государств межгосударственных пересечений (в первую очередь, это касается так называемого острова Бурштынской ТЭС), поскольку Законом не учтено правило европейской практики, в соответствии с которым пропускная способность межгосударственных электрических сетей государств, смежных с Украиной, распределяется между государствами на основании договоренностей соответствующих системных операторов на паритетных основах, во избежание ситуации, когда энергопоставщик вынужден получать разрешение на доступ к одному и тому же межгосударственному пересечению и у системного оператора государства, из которого поставляется электрическая энергия, и у системного оператора государства, которому она поставляется.

Президент предложил парламенту принять в новой редакции этот Закон, учтя его замечания.