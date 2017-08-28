На Львовщине к 76-й годовщине со дня рождения Ступки открыли памятный бюст (фото)

В поселке Куликов во Львовской области к 76-й годовщине со дня рождения народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятный бюст.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Открытие бюста состоялось возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать к 75-й годовщине со дня рождения актера. Как отметил во время церемонии министр культуры Украины Евгений Нищук, чрезвычайно важно не только сохранять память о выдающемся украинце, но и продолжать его высокопрофессиональное движение. «Невозможно оценить потерю Богдана Ступки для украинской культуры. Его возраст позволял творить невероятные театральные и кино-образы, рассказывать с юмором и мудростью истории, передавать его опыт нам. Каждому, ибо мы все его ученики. Именно поэтому этот бюст - знаковый, к нему должны приходить дети, вдохновленные приступить к творческой работе, и пока будет жить уважение и будет продолжаться его дело – будет жить память, будет жить сам Ступка», - сказал Нищук.

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*** Богдан Ступка родился в пгт Куликов Львовской области 27 августа 1941 года. Умер выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии 22 июля 2012 года в Киеве. Похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.