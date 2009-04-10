Дочка Газпрома хочет поставлять газ в Украину по нерегулируемому тарифу

ООО «Газпром сбыт Украина» подало в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) заявку на выдачу лицензии на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу с годовым объемом 7,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в отделе лицензирования в нефтегазовой отрасли НКРЭ.

Согласно сообщению, вопрос выдачи компании лицензии будет рассмотрен на открытом заседании комиссии 16 апреля т.г.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа сроком действия 1 год. Срок действия лицензии истекает 24 апреля. Годовой объем поставок, закрепленный действующей лицензией, также составляет 7,5 млрд. млрд. куб. м. В 2008 году “Газпром сбыт Украина” продал украинским предприятиям 3,35 млрд. куб. м газа

В январе т.г. директор ООО “Газпром сбыт Украина” Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сообщил, что компания планирует продать в 2009 году промышленным предприятиям Украины около 6 млрд. кубометров газа, что составляет 25% от планируемого потребления.

Он подчеркнул, что “Газпром сбыт Украина” будет продавать газ предприятиям по той же цене, по которой газ будет продавать на внутреннем рынке НАК “Нафтогаз Украины”. “Других цен не будет”, – отметил он.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года.