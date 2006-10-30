Семью из 5 человек сбил пьяный водитель

Дорожно-транспортное происшествие в Киевской области, о котором сообщал УНИАН и вследствие которого погибла семья из 5 человек, произошло по вине пьяного водителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера вечером в с. Бабинцы Бородянского района Киевской области, водитель автомобиля “Тойота-Камри”, местный житель, 1981 г.р., двигаясь по улице Калинина, не справился с управлением и, протаранив ограждение частного домовладения, наехал на людей, находившихся были во дворе.

Вследствие ДТП пять человек (трое взрослых в возрасте от 26 до 35 лет и двое детей пяти и восьми лет) от полученных травм погибли на месте. Водитель, по вине которого произошла трагедия, и еще один местный житель получили телесные повреждения и госпитализированы в Бородянскую районную больницу.

По данным экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.