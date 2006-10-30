Водитель иномарки врезался в пешеходов: 5 человек погибли

В Киевской области, в с. Бабинцы Бородянского района, на крутом повороте дороги водитель легкового автомобиля "Тойота-Камри" не справился с управлением и осуществил наезд на пешеходов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 5 человек, из них - 2 детей, и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Бородянскую центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 38 человек и 185, - получили травмы.