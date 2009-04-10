Ющенко и Алиев за объединение транзитных ж/д проектов

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЮЩЕНКО и Ильхам АЛИЕВ инициируют объединение транзитных железнодорожных перевозочных проектов в разных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на пресс-конференции в Баку после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, был рассмотрен вариант, который, по его словам, на экспертном уровне признается перспективным. В.ЮЩЕНКО сказал, что речь идет о сотрудничестве в объединении транзитных железнодорожных проектов контейнерных перевозок «Викинг». По его словам, на данный момент существует маршрут таких перевозок от Клайпеды до Ильичевска и от Ильичевска до Поти-Батуми.

Президент Украины отметил, что в этом году буде открыта паромная переправа Керчь-Поти-Батуми. Таким образом, по его словам, «было бы экономически целесообразным поднять вопрос унификации этого маршрута и маршрута, который сейчас работает в районе Черного моря через Баку до Алма-Аты в страны Центральной Азии».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня Президенты двух стран вышли с соответствующей совместной инициативой. Он добавил, что в ближайшее время в Киеве будет проведена первая встреча министров транспорта заинтересованных в этом проекта стран, на котором, как ожидает Президент Украины, будет формализована эта инициатива.